Di Marzio conferma, Gil Dias ad un passo dalla Fiorentina, riscatto fissato a 20 milioni
Arrivano sempre più conferme per il colpo in attacco della Fiorentina, nell'ultima stagione ha segnato 8 gol con la maglia del Rio Ave
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 15:52
Esterno offensivo cercasi in casa Fiorentina: trattativa in fase avanzata per Gil Dias, classe 1996 di proprietà del Monaco (ieri il debutto con i francesi), che nell'ultima stagione ha segnato otto gol con la maglia del Rio Ave. Filtrano conferme dal club viola a seguito dell'indiscrezione lanciata dal quotidiano portoghese O Jogo, per un'affare che si può chiudere in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.
Gianlucadimarzio.com