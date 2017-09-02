Gil Dias scherza in allenamento con il Portogallo Under 21: la foto su Instagram
Gil Dias si diverte, in allenamento, con alcuni compagni del Portogallo Under 21, prima della prossima sfida. Il momento è stato immortalato e subito postato dal giocatore viola sul suo profilo Instag...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 16:35
Gil Dias si diverte, in allenamento, con alcuni compagni del Portogallo Under 21, prima della prossima sfida. Il momento è stato immortalato e subito postato dal giocatore viola sul suo profilo Instagram: "Vecchi buoni amici", il commento dell'esterno offensivo.