Notizie Under Fiorentina

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Cm.it scrive: "Mourinho fa fuori Under, il Fenerbahce chiede 10 milioni. Offerto anche alla Fiorentina"

22 luglio 2024 18:21

Sky, la Fiorentina mette nel mirino un altro esterno offensivo: è Cengiz Under della Roma

15 giugno 2021 00:34

CorFio, Chiesa lascerà Firenze per almeno 60 milioni: ecco chi potrebbe essere il suo sostituto

11 agosto 2020 10:18

Gazzetta dello Sport, chiesto El Shaarawy o Under per Veretout. I dettagli...

23 giugno 2019 14:19

Zaniolo: "Volevamo vincere, ma i viola ci hanno creato molte difficoltà. Ranieri ci ha detto.."

04 aprile 2019 00:03

Gazzetta, Chiesa e Under gioielli al potere. La Roma e il retroscena estivo su Federico...

02 novembre 2018 11:32

Under 20: Guidi conferma tre viola, ma esclude Lo Faso. I convocati per il torneo 8 nazioni...

07 ottobre 2017 15:29

Gil Dias scherza in allenamento con il Portogallo Under 21: la foto su Instagram

02 settembre 2017 16:35

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