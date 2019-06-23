Gazzetta dello Sport, chiesto El Shaarawy o Under per Veretout. I dettagli...

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina nella trattativa che porta Veretout in giallorosso vorrebbe inserire o El Shaarawy o Under. Una situazione piuttosto complicata perché il Faraone ha un c...

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina nella trattativa che porta Veretout in giallorosso vorrebbe inserire o El Shaarawy o Under. Una situazione piuttosto complicata perché il Faraone ha un contratto che scade nel 2020 vorrebbe un ingaggio pari a 4 milioni, quindi alto. Il secondo invece ha un ingaggio basso ma la Roma per lui chiede una cifra intorno ai 30 milioni. L'affare Veretout, anche se dovesse essere positivo l'incontro di domani tra l'agente e la Roma non si ufficializzerà prima di luglio, così da non far pesare l'acquisto nel bilancio attuale.