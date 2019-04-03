Zaniolo: "Volevamo vincere, ma i viola ci hanno creato molte difficoltà. Ranieri ci ha detto.."

Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma, ha così parlato a Sky Sport dal prato dell'Olimpico al termine della partita pareggiata 2-2 con la Fiorentina. Ecco alcune sue parole: "Volevamo vincere, la Fior...

Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma, ha così parlato a Sky Sport dal prato dell'Olimpico al termine della partita pareggiata 2-2 con la Fiorentina. Ecco alcune sue parole: "Volevamo vincere, la Fiorentina è una buona squadra e ci ha messi in difficoltà. Ora pensiamo alla Sampdoria, ci sono altre nove partite da giocare, Ranieri ci ha detto di tirare fuori gli attributi per uscire dal momento così e qualche segnale positivo l'abbiamo messo in luce. Venivo da un virus influenzale e non avevo 90' nelle gambe, ho preferito far entrare Under che era più fresco. Rinnovo? Passo importante, la mia volontà è questa poi vediamo cosa accadrà. Io penso a giocare e a divertirmi".