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Zaniolo: "Volevamo vincere, ma i viola ci hanno creato molte difficoltà. Ranieri ci ha detto.."

Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma, ha così parlato a Sky Sport dal prato dell'Olimpico al termine della partita pareggiata 2-2 con la Fiorentina. Ecco alcune sue parole: "Volevamo vincere, la Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 00:03
Zaniolo: "Volevamo vincere, ma i viola ci hanno creato molte difficoltà. Ranieri ci ha detto.." - Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 26/12/2018 Roma ( Italia) Sport Calcio AS Roma - Sassuolo Campionato di Calcio Serie A Tim 2018 2019 Stadio Olimpico di Roma Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo, Aleksandar Kolarov Photo Luciano Rossi/ AS Roma/ LaPr
Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 26/12/2018 Roma ( Italia) Sport Calcio AS Roma - Sassuolo Campionato di Calcio Serie A Tim 2018 2019 Stadio Olimpico di Roma Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo, Aleksandar Kolarov Photo Luciano Rossi/ AS Roma/ LaPr
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Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma, ha così parlato a Sky Sport dal prato dell'Olimpico al termine della partita pareggiata 2-2 con la Fiorentina. Ecco alcune sue parole: "Volevamo vincere, la Fiorentina è una buona squadra e ci ha messi in difficoltà. Ora pensiamo alla Sampdoria, ci sono altre nove partite da giocare, Ranieri ci ha detto di tirare fuori gli attributi per uscire dal momento così e qualche segnale positivo l'abbiamo messo in luce. Venivo da un virus influenzale e non avevo 90' nelle gambe, ho preferito far entrare Under che era più fresco. Rinnovo? Passo importante, la mia volontà è questa poi vediamo cosa accadrà. Io penso a giocare e a divertirmi".

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