Under 20: Guidi conferma tre viola, ma esclude Lo Faso. I convocati per il torneo 8 nazioni...

Dopo la sconfitta per 5-1 rimediata contro i pari età dell’Inghilterra, l’Under-20 di Federico Guidi prosegue il proprio cammino nel Torneo 8 Nazioni. Martedì 10 ottobre a Portimao, gli azzurrini sara...

Dopo la sconfitta per 5-1 rimediata contro i pari età dell’Inghilterra, l’Under-20 di Federico Guidi prosegue il proprio cammino nel Torneo 8 Nazioni. Martedì 10 ottobre a Portimao, gli azzurrini saranno impegnati nel terzo incontro della competizione contro i padroni di casa del Portogallo, match che si disputerà alle 16 presso il Portimao Estadio. Questa domenica i 21 giocatori convocati si ritroveranno a Roma per poi fare scalo il giorno dopo a Lisbona e da lì raggiungere in autobus la cittadina distante circa 70 km dalla capitale portoghese. L’ex tecnico della Primavera viola ha confermato i 3 giocatori di proprietà della Fiorentina nell’elenco, ovvero, Gaetano Castrovilli, Riccardo Baroni e Simone Minelli. È stato escluso invece Simone Lo Faso. La lista completa dei convocati:

Portieri: Andrea Zaccagno (Pistoiese), Samuele Perisan (Triestina)

Difensori: Giuseppe Scalera (Bari), Riccardo Marchizza (Avellino), Alessandro Vogliacco (Juventus), Pietro Beruatto (Vicenza), Paolo Ghiglione (Pro Vercelli), Francesco Ivan De Santis (Ascoli), Riccardo Baroni (Lucchese), Giacomo Caccin (Cittadella)

Centrocampisti: Giulio Maggiore (Spezia), Francesco Cassata (Sassuolo), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Alberto Picchi (Empoli), Marco Carraro (Pescara)

Attaccanti: Simone Edera (Torino), Ferdinando Del Sole (Pescara), Alessandro Rossi (Salernitana), Giuseppe Antonio Panico (Cesena), Simone Minelli (Trapani), Simone Mazzocchi (Siracusa).