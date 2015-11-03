Notizie Guidi Fiorentina

Guidi: "Speravo nella convocazione di Castrovilli, si sposa bene con le caratteristiche della Nazionale"
11 giugno 2021 17:18
Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Casertana. L'ex Primavera viola torna in panchina. I dettagli
03 luglio 2020 15:36
Guidi "Vlahovic deve avere tempo di sbagliare. Castrovilli? Che soddisfazione vederlo in Nazionale"
05 dicembre 2019 18:01
Guidi: "Vedere Castro in azzurro mi ripaga del lavoro svolto. Chiesa? Ha doti rare, sa calciare.."
11 novembre 2019 22:17
Guidi: "Zaniolo fu scartato dalla Fiorentina, perché ritenuto indietro fisicamente.."
04 novembre 2019 18:11
Guidi: "Castrovilli lo segnalai alla dirigenza, rischia sempre la giocata senza paura. Sottil rende meglio avanti"
01 novembre 2019 22:37
Ufficiale: Il tecnico Guidi esonerato dal Gubbio. Il comunicato del club umbro
14 ottobre 2019 16:12
Guidi: "Vedere Zaniolo, Piccini, Chiesa, Berna e Mancini in nazionale un'emozione unica. Con alcuni.."
27 marzo 2019 19:24
Guidi: "Chiesa ha margini spaventosi di miglioramento. Sottil futuro da campione, Vlahovic e Montiel.."
25 ottobre 2018 18:38
Bigica: "Troppi gol subiti mi infastidiscono, DIakhatè in grande crescita."
15 marzo 2018 19:13
Guidi: “Fiorentina, perché ti sei fatta sfuggire Mancini? "
14 marzo 2018 13:46
Guidi: "Veder giocare Chiesa è un'emozione. Babacar? Mi dispiace che se ne sia andato"
05 febbraio 2018 20:54
Castrovili: "Sono diventato una mezzala grazie a Guidi ed alla Fiorentina, sto crescendo"
22 novembre 2017 18:25
Under 20: Guidi conferma tre viola, ma esclude Lo Faso. I convocati per il torneo 8 nazioni...
07 ottobre 2017 15:29
Guidi: "Fiorentina nel mio cuore. Esperianza a Firenze non solo calcistica, legami indissolubili"
11 settembre 2017 16:47
Guidi: "Lo Faso fortissimo, sa dribblare, è tecnico e veloce. Regalerà emozioni ai tifosi viola. Giusto il prestito di Castrovilli"
06 settembre 2017 19:00
Guidi, pareggio all'esordio da c.t: 1-1 dell'Under 20 contro il Ravenna
10 agosto 2017 17:56
Guidi: "Grazie Fiorentina, si chiude un pezzo di cuore. Forse ci rincontreremo per scenari più importanti"
04 agosto 2017 18:26
Ufficiale: Federico Guidi è il nuovo allenatore della nazionale italiana under 20
04 agosto 2017 12:48
La Nazione: Guidi ad un passo dalla panchina della nazionale italiana under 20
18 luglio 2017 13:08
Guidi: "Grave perdere i Della Valle. Chiesa? Incarna i valori violi. Castrovilli pronto per il grande salto..."
01 luglio 2017 15:51
Grosso al Bari spinge Guidi verso la panchina della Primavera della Juventus
17 giugno 2017 12:12
Guidi: "Amo i tifosi viola, spero di tornare in futuro. Chiesa è un esempio da seguire, e ora..."
12 giugno 2017 19:40
Perché Hagi non ha giocato le finali con la Primavera della Fiorentina. La motivazione è intelligente
11 giugno 2017 20:40
Guidi: "Volevo fare questo regalo alla Fiorentina. Ringrazio Della Valle, Vergine e Corvino ma andrò via. Il mio futuro..."
11 giugno 2017 20:21
Primavera: per il dopo Guidi si fa largo l'ipotesi Bigica
19 maggio 2017 12:46
Guidi vicino al grande salto in Lega Pro: piace a Siena e Lucchese
18 aprile 2017 19:40
Primavera, 6-1 al Perugia. Guidi: "Chiesa, che soddisfazione"
14 aprile 2017 18:42
Viareggio Cup: i 28 convocati di Guidi, con alcune sorprese...
13 marzo 2017 18:34
La Nazione: se salta Sousa si pensa a Guidi, Reja o Stramaccioni
25 febbraio 2017 12:32
Guidi: “Troppi errori, il campo ghiacciato ha condizionato la gara. A Chiavari la vera finale”
07 gennaio 2017 19:12
Guidi: "Sono orgoglioso di allenare questo gruppo, c'è tanta voglia di vincere"
21 dicembre 2016 18:14
Guidi: "Maistro ha grandi potenzialità. Diks si è ambientato bene, felici di averlo con noi"
17 dicembre 2016 19:21
L'allenatore della Fiorentina primavera nel ritiro del Crotone per Fazzi e Capezzi
26 ottobre 2016 14:01
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