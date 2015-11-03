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Notizie Guidi Fiorentina

Guidi: "Speravo nella convocazione di Castrovilli, si sposa bene con le caratteristiche della Nazionale"

11 giugno 2021 17:18

Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Casertana. L'ex Primavera viola torna in panchina. I dettagli

03 luglio 2020 15:36

Guidi "Vlahovic deve avere tempo di sbagliare. Castrovilli? Che soddisfazione vederlo in Nazionale"

05 dicembre 2019 18:01

Guidi: "Vedere Castro in azzurro mi ripaga del lavoro svolto. Chiesa? Ha doti rare, sa calciare.."

11 novembre 2019 22:17

Guidi: "Zaniolo fu scartato dalla Fiorentina, perché ritenuto indietro fisicamente.."

04 novembre 2019 18:11

Guidi: "Castrovilli lo segnalai alla dirigenza, rischia sempre la giocata senza paura. Sottil rende meglio avanti"

01 novembre 2019 22:37

Ufficiale: Il tecnico Guidi esonerato dal Gubbio. Il comunicato del club umbro

14 ottobre 2019 16:12

Guidi: "Vedere Zaniolo, Piccini, Chiesa, Berna e Mancini in nazionale un'emozione unica. Con alcuni.."

27 marzo 2019 19:24

Guidi: "Chiesa ha margini spaventosi di miglioramento. Sottil futuro da campione, Vlahovic e Montiel.."

25 ottobre 2018 18:38

Bigica: "Troppi gol subiti mi infastidiscono, DIakhatè in grande crescita."

15 marzo 2018 19:13

Guidi: “Fiorentina, perché ti sei fatta sfuggire Mancini? "

14 marzo 2018 13:46

Guidi: "Veder giocare Chiesa è un'emozione. Babacar? Mi dispiace che se ne sia andato"

05 febbraio 2018 20:54

Castrovili: "Sono diventato una mezzala grazie a Guidi ed alla Fiorentina, sto crescendo"

22 novembre 2017 18:25

Under 20: Guidi conferma tre viola, ma esclude Lo Faso. I convocati per il torneo 8 nazioni...

07 ottobre 2017 15:29

Guidi: "Fiorentina nel mio cuore. Esperianza a Firenze non solo calcistica, legami indissolubili"

11 settembre 2017 16:47

Guidi: "Lo Faso fortissimo, sa dribblare, è tecnico e veloce. Regalerà emozioni ai tifosi viola. Giusto il prestito di Castrovilli"

06 settembre 2017 19:00

Guidi, pareggio all'esordio da c.t: 1-1 dell'Under 20 contro il Ravenna

10 agosto 2017 17:56

Guidi: "Grazie Fiorentina, si chiude un pezzo di cuore. Forse ci rincontreremo per scenari più importanti"

04 agosto 2017 18:26

Ufficiale: Federico Guidi è il nuovo allenatore della nazionale italiana under 20

04 agosto 2017 12:48

La Nazione: Guidi ad un passo dalla panchina della nazionale italiana under 20

18 luglio 2017 13:08

Guidi: "Grave perdere i Della Valle. Chiesa? Incarna i valori violi. Castrovilli pronto per il grande salto..."

01 luglio 2017 15:51

Grosso al Bari spinge Guidi verso la panchina della Primavera della Juventus

17 giugno 2017 12:12

Guidi: "Amo i tifosi viola, spero di tornare in futuro. Chiesa è un esempio da seguire, e ora..."

12 giugno 2017 19:40

Perché Hagi non ha giocato le finali con la Primavera della Fiorentina. La motivazione è intelligente

11 giugno 2017 20:40

Guidi: "Volevo fare questo regalo alla Fiorentina. Ringrazio Della Valle, Vergine e Corvino ma andrò via. Il mio futuro..."

11 giugno 2017 20:21

Primavera: per il dopo Guidi si fa largo l'ipotesi Bigica

19 maggio 2017 12:46

Guidi vicino al grande salto in Lega Pro: piace a Siena e Lucchese

18 aprile 2017 19:40

Primavera, 6-1 al Perugia. Guidi: "Chiesa, che soddisfazione"

14 aprile 2017 18:42

Viareggio Cup: i 28 convocati di Guidi, con alcune sorprese...

13 marzo 2017 18:34

La Nazione: se salta Sousa si pensa a Guidi, Reja o Stramaccioni

25 febbraio 2017 12:32

Guidi: “Troppi errori, il campo ghiacciato ha condizionato la gara. A Chiavari la vera finale”

07 gennaio 2017 19:12

Guidi: "Sono orgoglioso di allenare questo gruppo, c'è tanta voglia di vincere"

21 dicembre 2016 18:14

Guidi: "Maistro ha grandi potenzialità. Diks si è ambientato bene, felici di averlo con noi"

17 dicembre 2016 19:21

L'allenatore della Fiorentina primavera nel ritiro del Crotone per Fazzi e Capezzi

26 ottobre 2016 14:01

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