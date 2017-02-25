La Nazione: se salta Sousa si pensa a Guidi, Reja o Stramaccioni

La soluzione interna porta a Federico Guidi, ma si seguono anche altre piste

La fiducia a termine accordata dalla società, al termine del vertice di ieri pomeriggio, a Paulo Sousa non può certo far stare tranquilli. Sopratttutto perchè lunedì sera arriva il Torino e, se la squadra non dovesse reagire nel modo atteso o se comunque l'esito del posticipo non fosse quello sperato, la situazione dell'allenatore portoghese rischierebbe di tornare fortemente (e forse questa volta in via definitiva) in bilico.

Inevitabile quindi iniziare a pensare anche in prospettiva futura (ma non troppo) per quello che eventualmente potrebbe essere il dopo Sousa. La Nazione, oggi in edicola, fa il punto della situazione delineando scenari diversi. La prima pista è quella che porta ad una soluzione interna, cioè all'attuale allenatore della formazione Primavera Federico Guidi. Altre ipotesi sono invece quelle portano ai nomi di Edy Reja, fermo ai box dopo l'esperienza della scorsa stagione sulla panchina dell'Atalanta, e di Andrea Stramaccioni, recentemente esonerato dal Panathinaikos.