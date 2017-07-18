La Nazione: Guidi ad un passo dalla panchina della nazionale italiana under 20

Nelle ultime ore Guidi è stato contattato da numerosi club di Serie B e di Lega Pro, ma a sparigliare le carte ci ha pensato la FIGC...

L’ex tecnico della Fiorentina Primavera Federico Guidi è pronto per una nuova avventura. L’allenatore infatti, terminata l’esperienza nel vivaio viola (un percorso lungo 13 anni che ha portato in dote lo scudetto dei Giovanissimi Nazionali nel 2011) è pronto a dire sì alla Federazione Italiana, dove da inizio agosto lo attende la panchina dell’Under 20.

Archiviata la finale tricolore persa con la Primavera viola poche settimane fa, nel corso delle ultime ore Guidi era stato contattato da numerosi club di B e di Lega Pro (la Pro Vercelli sembrava la più interessata) eppure a sparigliare le carte ci ha pensato la FIGC, che per sostituire Alberico Evani (destinato alla Nazionale A, dove dovrebbe prendere il posto di Vanoli a fianco del ct Ventura) ha pensato al 41enne tecnico di Cerreto Guidi.

Fonte: La Nazione