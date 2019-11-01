Guidi: "Castrovilli lo segnalai alla dirigenza, rischia sempre la giocata senza paura. Sottil rende meglio avanti"
Massimo Guidi allenatore ai tempi della Primavera della Fiorentina di Gaetano Castrovilli è intervenuto così a Radio Bruno Toscana: "Gaetano mi colpì appena lo incontrai da avversario. Lo segnalai all...
Massimo Guidi allenatore ai tempi della Primavera della Fiorentina di Gaetano Castrovilli è intervenuto così a Radio Bruno Toscana: "Gaetano mi colpì appena lo incontrai da avversario. Lo segnalai alla dirigenza che poi mi confermò la mia impressione positiva quando arrivò in prova al Torneo di Viareggio. Castrovilli mi piace tantissimo, affronta ogni partita al massimo, rischia sempre senza paura la giocata. Sottil? Secondo me rende meglio quando viene inserito avanti. La sua maggior mancanza è quella di fare la doppia fase".