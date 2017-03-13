Viareggio Cup: i 28 convocati di Guidi, con alcune sorprese...
Anche Dragowski e Perez prenderanno parte alla 69^ edizione della Viareggio Cup
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2017 18:34
E' ormai ai nastri di partenza la 69^ edizione della Viareggio Cup con la formazione Primavera della Fiorentina, guidata da Federico Guidi, a caccia del nono sigillo nella storia della celebre competizione giovanile. Di seguito tutte le scelte dell'allenatore, fra le quali non mancano alcune sorprese.
BARONI, BENEDETTI, CASTROVILLI, CEROFOLINI, CHIOSSI, CHRZANOWSKI, DIAKHATE, DRAGOWSKI, FAYE, FERIGRA BURNHAM, GHIDOTTI, GORI, ILLANES MINUCCI, LONGO, MAGANJIC, MELI, MILITARI, MLAKAR, MOSTI, PEREZ, PINTO, RANIERI, SETOLA, SOTTIL, TOURE DIAWARA, TROVATO, VALENCIC