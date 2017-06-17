Grosso al Bari spinge Guidi verso la panchina della Primavera della Juventus
L'avventura del tecnico fiorentino sulla panchina viola sembra ormai giunta al capolinea, e nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2017 12:12
L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione sul futuro di Federico Guidi che, dopo la finale scudetto persa contro l'Inter, sembra ormai destinato a lasciare la Fiorentina. Infatti, stando a quanto riportato sulle pagine del quotidiano, pare che l'allenatore fiorentino sia finito nel mirino della Juventus, intenzionata ad affidargli la guida della formazione Primavera. L'addio di Fabio Grosso, appena nominato nuovo allenatore del Bari, potrebbe spingere Guidi proprio verso i bianconeri.