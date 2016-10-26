L'allenatore della Fiorentina primavera nel ritiro del Crotone per Fazzi e Capezzi

Il loro padre calcistico Federico Guidi è andato a trovare i suoi giovani nel ritiro del Crotone

Federico Guidi, attuale allenatore della Fiorentina primavera a da tanti anni nello staff viola per quel che riguarda le giovanili della Fiorentina, avendo allenato prima gli allievi e poi la primavera, questa mattina è andato a trovare nel ritiro fiorentino del Crotone i suoi giovani Nicolò Fazzi e Leonardo Capezzi, giovani nati e cresciuti nelle giovanili viola al cospetto di mister Guidi e adesso giocatori del Crotone, che stasera alle 20.45 all'Artemio Franchi sfiderà la Fiorentina di Borja Valero e compagni. Le due cessioni a titolo definitivo dei due ex viola hanno fatto molto discutere quest'estate il mondo viola. Speriamo che stasera non possano far rimpiangere questa scelta che tanto ha fatto discutere. "Le sue vittorie più grandi" così Guidi ha apostrofo i due giovani.