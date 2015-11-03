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Notizie Fazzi Fiorentina
L'allenatore della Fiorentina primavera nel ritiro del Crotone per Fazzi e Capezzi
26 ottobre 2016 14:01
"Chi stava prima di me non ha creduto in Capezzi, ha chiesto un ingaggio non all'altezza delle sue qualità"
02 luglio 2016 01:07
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2016
Sett. 43
Sett. 26
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