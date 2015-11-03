Notizie Fazzi Fiorentina

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L'allenatore della Fiorentina primavera nel ritiro del Crotone per Fazzi e Capezzi

26 ottobre 2016 14:01

"Chi stava prima di me non ha creduto in Capezzi, ha chiesto un ingaggio non all'altezza delle sue qualità"

02 luglio 2016 01:07

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