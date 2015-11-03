Notizie Capezzi Fiorentina

"Capezzi, il nuovo Pizarro". Il paragone col Pek per l' ex faro della Primavera. La sua storia
10 dicembre 2021 19:15
Capezzi: "Venuti come un fratello, ha coronato il suo sogno giocando nella Fiorentina"
21 maggio 2021 16:43
L'allenatore della Fiorentina primavera nel ritiro del Crotone per Fazzi e Capezzi
26 ottobre 2016 14:01
La Sampdoria compra Capezzi e lo lascia un anno in prestito a Crotone
18 agosto 2016 15:09
"Chi stava prima di me non ha creduto in Capezzi, ha chiesto un ingaggio non all'altezza delle sue qualità"
02 luglio 2016 01:07
La Fiorentina ha deciso di non riscattare Capezzi. Dal Crotone un conguaglio economico
26 giugno 2016 23:09
Capezzi e i suoi fratelli, definita la strategia della Fiorentina per tutti i giovani viola
19 giugno 2016 08:12
Corriere dello Sport, fatta per il rinnovo di Capezzi fino al 2020, la prossima stagione...
01 giugno 2016 10:11
La lista dei convocati dell'under 21. Esulta Capezzi per la prima chiamata
26 maggio 2016 17:48
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