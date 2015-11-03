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Notizie Capezzi Fiorentina

"Capezzi, il nuovo Pizarro". Il paragone col Pek per l' ex faro della Primavera. La sua storia

10 dicembre 2021 19:15

Capezzi: "Venuti come un fratello, ha coronato il suo sogno giocando nella Fiorentina"

21 maggio 2021 16:43

L'allenatore della Fiorentina primavera nel ritiro del Crotone per Fazzi e Capezzi

26 ottobre 2016 14:01

La Sampdoria compra Capezzi e lo lascia un anno in prestito a Crotone

18 agosto 2016 15:09

"Chi stava prima di me non ha creduto in Capezzi, ha chiesto un ingaggio non all'altezza delle sue qualità"

02 luglio 2016 01:07

La Fiorentina ha deciso di non riscattare Capezzi. Dal Crotone un conguaglio economico

26 giugno 2016 23:09

Capezzi e i suoi fratelli, definita la strategia della Fiorentina per tutti i giovani viola

19 giugno 2016 08:12

Corriere dello Sport, fatta per il rinnovo di Capezzi fino al 2020, la prossima stagione...

01 giugno 2016 10:11

La lista dei convocati dell'under 21. Esulta Capezzi per la prima chiamata

26 maggio 2016 17:48

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