La Sampdoria compra Capezzi e lo lascia un anno in prestito a Crotone

La Fiorentina lo molla per pochi spiccioli, la Samp lo compra. Sorride il Crotone e sorride anche Capezzi che crescerà ancora in Calabria

Presente e futuro. La Sampdoria progetta già il suo domani e sta per chiudere l'arrivo di Leonardo Capezzi dal Crotone. Massimo Ferrero sta infatti per portare a Genova uno dei registi e talenti più brillanti del calcio italiano, Under 21 e sul quale le attenzioni di molti si stavano posando. L'accordo è vicino, la Sampdoria lo compra dal Crotone dove resterà per almeno un altro anno in prestito. Protagonista della promozione in A dei pitagorici, resterà anche in massima serie per continuare a vivere una stagione da perno della formazione di Nicola. Poi un altro passo avanti, già scritto. Un futuro in blucerchiato, con Ferrero e la Sampdoria che progettano già il proprio domani. Con le chiavi del centrocampo in mano a Capezzi.

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