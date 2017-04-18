Guidi vicino al grande salto in Lega Pro: piace a Siena e Lucchese

Federico Guidi lavora da oltre 10 anni nel settore giovanile della Fiorentina

L'operato di Federico Guidi sulla panchina della formazione Primavera della Fiorentina non è certo passato inosservato ed ecco che, a 40 anni suonati, per lui potrebbero aprirsi le porte del grande calcio. Infatti, dopo esser stato più volte indicato come il legittimo successore di Paulo Sousa sulla panchina della prima squadra, pare che - come riportato da Tuttomercatoweb.com - il tecnico di Cerreto Guidi sia finito nel mirino di alcune squadre toscane militanti in Lega Pro, per la precisione Siena e Lucchese. Tuttavia non è da escludere che, con l'imminente conclusione della stagione ed il conseguente valzer delle panchine, per l'attuale allenatore della Primavera non possano presentarsi anche alcune interessanti offerte provenienti dalla Serie B.