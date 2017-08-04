Ufficiale: Federico Guidi è il nuovo allenatore della nazionale italiana under 20
L'ex allenatore della Primavera prenderà il posto di Evani, promosso in nazionale maggiore al fianco del ct Ventura
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 12:48
Mancava solo l'ufficialità per il passaggio di Federico Guidi dalla Fiorentina al settore giovanile azzurro. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della FIGC:
"Una new entry per la Nazionale Under 20: Federico Guidi, che lo scorso anno con la Fiorentina Primavera ha raggiunto la Finale scudetto perdendo con l’Inter, prende il posto di Evani, promosso in Nazionale A in qualità di assistente tecnico del CT Giampiero Ventura".