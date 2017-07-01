Guidi: "Grave perdere i Della Valle. Chiesa? Incarna i valori violi. Castrovilli pronto per il grande salto..."

A Radio Blu parla l'ex tecnico della Fiorentina primavera Federico Guidi: Il comunicato dei Della Valle? Non è di facile lettura, perdere questa proprietà significherebbe perdere molto perché di famig...

A Radio Blu parla l'ex tecnico della Fiorentina primavera Federico Guidi: Il comunicato dei Della Valle? Non è di facile lettura, perdere questa proprietà significherebbe perdere molto perché di famiglie disposte a investire non ce ne sono molte in Italia. Speriamo che possano riappacificarsi con la città per ritrovare quell’entusiasmo necessario. Chiesa? Lui incarna tutti i valori che servono per portare con orgoglio la maglia della Fiorentina, agli Europei Under 21 è stato tra i più determinanti. Un giocatore Primavera pronto? Direi Castrovilli, per età ed esperienza può essere quello più adatto ad affrontare un ritiro e giocarsi le sue chance. E poi ci sono Sottil e Diakhaté, anche loro meritano occasioni".