Guidi: "Vedere Zaniolo, Piccini, Chiesa, Berna e Mancini in nazionale un'emozione unica. Con alcuni.."

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato l'ex allenatore della Primavera Federico Guidi. Queste le sue parole: "Vedere in campo Zaniolo, Mancini, Bernardeschi..

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato l'ex allenatore della Primavera Federico Guidi. Queste le sue parole: "Vedere in campo Zaniolo, Mancini, Bernardeschi, Chiesa e Piccini è stata un’emozione forte e bellissima da vivere. Sapere che sono in Nazionale maggiore dopo averli allenati nelle giovanili della Fiorentina è la vittoria più bella. Sono veramente contento, mi sento realizzato nel mio mestiere quando vedo queste cose. Stamattina, con alcuni di loro, ho anche scambiato qualche battuta via cellulare”.