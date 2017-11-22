Castrovili: "Sono diventato una mezzala grazie a Guidi ed alla Fiorentina, sto crescendo"

Gaetano Castrovili, centrocampista di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito alla Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pianetaserieb.it: "Le prime esperienza da mezzala le ho...

Gaetano Castrovili, centrocampista di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito alla Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pianetaserieb.it: "Le prime esperienza da mezzala le ho fatte nella Fiorentina Primavera con Guidi la passata stagione e grazie a quelle partite adesso ho più spazio per potermi inserire. E’ un ruolo in cui mi trovo davvero bene".

Prosegue sulla sua esperienza in prestito: "Qui alla Cremonese posso crescere sotto ogni punto di vista".