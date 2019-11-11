Guidi: "Vedere Castro in azzurro mi ripaga del lavoro svolto. Chiesa? Ha doti rare, sa calciare.."

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera FedericoGuidi ha parlato all'emittente Radio Sportiva di Gaetano Castrovilli, fresco di convocazione in Nazionale: "Vederlo in azzurro mi riempie d'orgoglio...

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera FedericoGuidi ha parlato all'emittente Radio Sportiva di Gaetano Castrovilli, fresco di convocazione in Nazionale: "Vederlo in azzurro mi riempie d'orgoglio ed è un'enorme emozione. Quando un giocatore arriva a certi livelli ti ripaga di tutto il lavoro fatto nel mio lavoro. Nelle prossime ore sicuramente lo contatterò per complimentarmi. La grande stagione di Castrovilli? Sapevo che si sarebbe imposto, già nei due anni passati in Serie B Gaetano aveva fatto vedere di essere superiore alla media, possiede giocate da grande calciatore. Ha quella qualità in cui più il livello si innalza e più riesce ad dare il meglio. Montella predilige calciatori tecnici e propositivi, Castrovilli ha entrambe queste caratteristiche".

G. Mancini? "Nasce come mediano davanti alla difesa nei Giovanissimi nazionali della Fiorentina, poi dagli Allievi abbiamo iniziato a schierarlo dietro.Ha le capacità intellettive e caratteriali per giocare in entrambe".

Chiesa' "Ha doti rare, che nel campionato italiano possono incidere in qualsiasi partita indipendentemente dalla posizione in cui si utilizzi. Credo però che si esprime al meglio sulla fascia, anche perché sa calciare con tutti e due i piedi. Da centravanti Chiesa con Ribery ha dato risultati positivi, ma da esterno dà il meglio di sé"