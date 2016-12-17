Guidi: "Maistro ha grandi potenzialità. Diks si è ambientato bene, felici di averlo con noi"

Maistro crescerà molto con la prima squadra. Nel mio futuro c'è solo la Fiorentina, sono in questa famiglia da 12 anni

Federico Guidi, allenatore della Primavera della Fiorentina, ha parlato così a margine della vittoria dei suoi contro il Napoli: "Complimenti ai miei ragazzi. All'inizio stavamo dominando poi sono arrivate due punizioni che hanno riaperto la gara. Nonostante questo la squadra ha reagito e dilagato. La mia espulsione? Ho protestato per un fallo netto su Trovato, ma mi è sembrata una decisione un po' esagerata dato che non ho mancato di rispetto a nessuno. Diks si è ambientato bene in un campionato molto difficile, ci ha fatto piacere che Sousa ce l'abbia prestato. E' stata la sua prestazione più positiva da quando è con noi. Maistro ha grandi potenzialità, la convocazione in prima squadra gli servirà per fare esperienza. Nel 2017 mi aspetto un salto di qualità da parte di tutti, data le potenzialità della rosa. Il mio futuro? Penso solo alla Fiorentina, sono 12 anni che faccio parte di questa famiglia. Quando sarà il momento opportuno analizzeremo la situazione insieme".