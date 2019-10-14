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Ufficiale: Il tecnico Guidi esonerato dal Gubbio. Il comunicato del club umbro

Termina con un doloroso esonero dopo appena nove turni al Gubbio per l'ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi. Il tecnico è stato ufficialmente esonerato dal club umbro. Ecco il comun...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 16:12
Ufficiale: Il tecnico Guidi esonerato dal Gubbio. Il comunicato del club umbro -
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Termina con un doloroso esonero dopo appena nove turni al Gubbio per l'ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi. Il tecnico è stato ufficialmente esonerato dal club umbro. Ecco il comunicato:
As Gubbio 1910 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Federico Guidi e contestualmente, l’allenatore in seconda Andrea Cupi, il preparatore atletico Domenico Melino ed il collaboratore tecnico Federico Santi. A  mister Guidi e tutto il suo staff va il doveroso ringraziamento per l’impegno e  la passione messa al servizio della causa rossoblù oltre al più affettuoso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera professionale.

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