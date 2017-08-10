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Guidi, pareggio all'esordio da c.t: 1-1 dell'Under 20 contro il Ravenna

Si conclude con un pareggio la prima partita dell'ex tecnico della Primavera viola, Federico Guidi, sulla panchina della nazionale azzurra Under 20. Contro il Ravenna, la gara è terminata sul risultat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 17:56
Guidi, pareggio all'esordio da c.t: 1-1 dell'Under 20 contro il Ravenna -
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Si conclude con un pareggio la prima partita dell'ex tecnico della Primavera viola, Federico Guidi, sulla panchina della nazionale azzurra Under 20. Contro il Ravenna, la gara è terminata sul risultato di 1 a 1.

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