Guidi, pareggio all'esordio da c.t: 1-1 dell'Under 20 contro il Ravenna
Si conclude con un pareggio la prima partita dell'ex tecnico della Primavera viola, Federico Guidi, sulla panchina della nazionale azzurra Under 20. Contro il Ravenna, la gara è terminata sul risultat...
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 17:56
Si conclude con un pareggio la prima partita dell'ex tecnico della Primavera viola, Federico Guidi, sulla panchina della nazionale azzurra Under 20. Contro il Ravenna, la gara è terminata sul risultato di 1 a 1.