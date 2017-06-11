Perché Hagi non ha giocato le finali con la Primavera della Fiorentina. La motivazione è intelligente

Perché il talento viola Hagi, classe 98, non è stato utilizzato dalla primavera nelle finali? La risposta..

Qualcuno dei tifosi viola e degli addetti ai lavori si è chiesto come mai il talento viola Hagi, classe 98, non abbia giocato le finali con la Primavera della Fiorentina. Ricordiamo che il giovane calciatore rumeno è arrivato la scorsa estate a Firenze e spesso durante l'anno ha giocato con la primavera nel corso del campionato. Il motivo della sua esclusione nelle finali ha un unico motivo, infatti l'allenatore Federico Guidi ha scelto, in accordo con il Professor Vergine responsabile del settore giovanile, di dare spazio alle finali e la possibilità di vincere il tricolore al gruppo che per tutto l'anno si è allenato insieme e ha giocato sempre nel corso della stagione. Motivazione giusta e intelligente dato che Hagi, pur avendo giocato diverse partite nella primavera, si è sempre allenato e stato considerato un giocatore della prima squadra pur essendo come età pienamente disponibile per la primavera.