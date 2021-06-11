Guidi: "Speravo nella convocazione di Castrovilli, si sposa bene con le caratteristiche della Nazionale"

Le parole dell'ex tecnico della Primavera viola a Radio Bruno

L'ex tecnico della Fiorentina Primavera Federico Guidi, adesso tecnico della Casertana, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di alcuni giocatori di proprietà viola. Le sue parole:

"Castrovilli? Speravo nella convocazione in Nazionale, è un giocatore ideale per lo stile di gioco di Mancini, si sposa bene con quelle caratteristiche. Quest'anno ha vissuto alti e bassi anche per colpa di un infortunio ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Secondo me è un interno di centrocampo, non ha le caratteristiche per fare l'esterno d'attacco come quando era più giovane, all'occorrenza può fare il trequartista".

Guidi prosegue parlando di altri due giovani, Sottil e Ranieri: "Riccardo nell' 1 contro 1 è fastidioso, ti può dribblare sia a destra che a sinistra ed ha un grande passo ma deve ancora completare la sua maturazione calcistica. Ranieri invece ha il problema di non aver ancora capito la sua posizione in campo: non si sa se è un terzo in una difesa a 3 oppure un terzino di una difesa a 4, lì gli manca lo spunto. Ma è comunque un '99 che deve ancora maturare le sue convinzioni".

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