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Primavera: per il dopo Guidi si fa largo l'ipotesi Bigica

L'ex centrocampista della Fiorentina è a un passo dalla panchina della Primavera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2017 12:46
Primavera: per il dopo Guidi si fa largo l'ipotesi Bigica -
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La Fiorentina cerca una nuovo allenatore per la Primavera. E l’ha ormai individuato in Emiliano Bigica, attuale responsabile dell’Under 17 e sul punto di tornare a Firenze – dove ha giocato – con un altro ruolo. La scelta è stata ormai fatta, mancano pochi dettagli: Bigica prima opzione per la panchina della Primavera viola.

Fonte: alfredopedulla.com

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