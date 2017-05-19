Primavera: per il dopo Guidi si fa largo l'ipotesi Bigica

L'ex centrocampista della Fiorentina è a un passo dalla panchina della Primavera

La Fiorentina cerca una nuovo allenatore per la Primavera. E l’ha ormai individuato in Emiliano Bigica, attuale responsabile dell’Under 17 e sul punto di tornare a Firenze – dove ha giocato – con un altro ruolo. La scelta è stata ormai fatta, mancano pochi dettagli: Bigica prima opzione per la panchina della Primavera viola.

Fonte: alfredopedulla.com