Guidi: "Grazie Fiorentina, si chiude un pezzo di cuore. Forse ci rincontreremo per scenari più importanti"

Lettera di commiato, da parte di Federico Guidi, alla Fiorentina. Il nuovo tecnico della Under 20 azzurra saluta così su fb: "Oggi inizia un nuovo ciclo della mia vita professionale. Prima di buttarmi...

Lettera di commiato, da parte di Federico Guidi, alla Fiorentina. Il nuovo tecnico della Under 20 azzurra saluta così su fb: "Oggi inizia un nuovo ciclo della mia vita professionale. Prima di buttarmi in questa nuova stimolante avventura, voglio ringraziare ancora una volta tutta la famiglia Fiorentina per la fiducia accordatami in questi meravigliosi anni passati insieme e per l'opportunità che mi hanno dato. Voglio ringraziare anche tutti i preziosi staff che mi hanno accompagnato e soprattutto tutti i ragazzi che nel corso di questi 12 anni ho avuto modo di allenare e che mi hanno migliorato come allenatore e come uomo. Si chiude un pezzo di vita e di cuore... ma chissà che un giorno le nostre strade non possano incontrarsi nuovamente per calcare scenari più importanti... Sono felicissimo e orgoglioso di passare dal Viola all'Azzurro e di vestire la maglia del mio Paese! Ci metterò tutto il mio impegno, la mia passione e la mia dedizione! #forzaAzzurri #forzaViola".