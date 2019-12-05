Guidi "Vlahovic deve avere tempo di sbagliare. Castrovilli? Che soddisfazione vederlo in Nazionale"

Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Federico Guidi, ex allenatore della Fiorentina: "La vittoria contro il Cittadella porterà entusiasmo. Serve però una migliore Fiorentina per le prossime tre...

Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Federico Guidi, ex allenatore della Fiorentina: "La vittoria contro il Cittadella porterà entusiasmo. Serve però una migliore Fiorentina per le prossime tre gare. Ribery ora non c'è, mancano le belle prestazioni di Chiesa. L'attacco non può basarsi tutto su Vlahovic, deve avere poca pressione, tempo e possibilità di sbagliare. Castrovilli? Vederlo così e in Nazionale è una grande soddisfazione. Gaetano ha tante potenzialità, è umile, sa cosa significa il sacrificio. La Serie B l'ha migliorato molto".