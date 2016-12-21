Guidi: "Sono orgoglioso di allenare questo gruppo, c'è tanta voglia di vincere"

Sono felicissimo, siamo partiti fra mille difficoltà ma ci siamo sempre allenati al massimo

Questo il commento di Federico Guidi, allenatore della Primavera della Fiorentina, dopo la vittoria sull'Empoli che vale l'accesso alla semifinale di Coppa Italia: "È successo di tutto in questa partita, l'Empoli tiene tantissimo alla sfida con i viola. Abbiamo giocato in un campo ostico, l'Empoli ha segnato la bellezza di 33 gol, c'erano tante difficoltà: siamo soddisfatti, battere l'Empoli in casa loro, soprattutto in inferiorità numerica, è davvero entusiasmante. Non ho parole per sottolineare il cuore di questi ragazzi, sono orgoglioso di allenare un gruppo speciale così. Io qui ad Empoli sono cresciuto, ho lasciato un pezzo di cuore. Sono davvero felicissimo, Pinto e Mosti sono due esempi, la squadra è compatta, si sono sempre allenati al massimo. Per me è stata un'emozione forte, è un orgoglio allenare questi ragazzi. Baroni? Ha avuto la febbre negli ultimi due giorni, lui incarna i valori della Fiorentina: poteva essere un'assenza pesante, ma ero tranquillo con Pinto. Oltre al gol ha giocato una grande gara a livello difensivo. L'Entella è una squadra molto forte, esperta e con individualità molto importanti. Sappiamo che sarà dura, ora dobbiamo pensare solo a riposarci, poi penseremo alle due semifinali. Ho allenato gruppi molto validi, c'è tanta voglia di vincere qualcosa. Siamo partiti con mille difficoltà, poi la squadra in dodici gare ha ottenuto undici vittorie".