Guidi: "Fiorentina nel mio cuore. Esperianza a Firenze non solo calcistica, legami indissolubili"

L'ex tecnico della primavera viola e oggi allenatore della nazionale italiana under 20 ha parlato della sua esperienza a Firenze

Federico Guidi, ex allenatore della primavera viola e nato e cresciuto come tecnico nel settore giovanile della Fiorentina ha parlato della sua esperienza a Firenze. Ora è allenatore dell'under 20 della nazionale italiana. Queste le sue parole a Radio Onda Libera:

"Legame con la Fiorentina? Quando si vivono esperienze così lunghe, si va oltre gli aspetti tecnici. C’è un legame umano profondo. Mi hanno cresciuto come uomo e come tecnico dopo l’iniziale esperienza con l’Empoli che mi ha dato le prime importanti possibilità. La Fiorentina è una parte del mio cuore"