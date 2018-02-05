Guidi: "Veder giocare Chiesa è un'emozione. Babacar? Mi dispiace che se ne sia andato"

Federico Guidi, ex allenatore della Primavera della Fiorentina ed attualmente selezionatore della nazionale italiana under 20, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso delle celebrazioni per i 90...

Federico Guidi, ex allenatore della Primavera della Fiorentina ed attualmente selezionatore della nazionale italiana under 20, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso delle celebrazioni per i 90 anni del Brivido Sportivo: "Quando vedo giocare Federico Chiesa è sempre una grande emozione. E’ un giocatore con grandissimi margini di miglioramento e neanche lui sa dove può arrivare. Adesso si sta confermando e dopo l’esordio dell’anno scorso era la cosa più difficile".

Prosegue sempre sul talento proveniente dal settore giovanile: "Il suo punto di forza? Sicuramente la serietà, l’umiltà e la voglia di fare. Colgo questa occasione per fargli ancora i complimenti a lui e alla famiglia perché i meriti vanno anche a loro".

E sulla vittoria di ieri: "La vittoria di Bologna è un risultato ottimo arrivato dopo la partita contro il Verona. La squadra ha reagito e ieri è la dimostrazione che la Fiorentina ha un gruppo che sta crescendo che potrà togliersi delle soddisfazioni".

Conclude con un pensiero su un giocatore che ha da poco lasciato Firenze: "Babacar è un grandissimo talento e dispiace che se ne sia andato perché sono molto legato a lui come a tutti i ragazzi che ho allenato. Ha grandi qualità ma ha sempre avuto discontinuità. Se riuscirà a trovare continuità farà davvero tanti gol”.