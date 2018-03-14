Guidi: “Fiorentina, perché ti sei fatta sfuggire Mancini? "

Guidi ha parlato a Il Salotto Viola : "La Fiorentina può rammaricarsi per aver perso un grande talento come il difensore come Gianluca Mancini, finito poi per accasarsi all’Atalanta. E’ stato davvero...

Guidi ha parlato a Il Salotto Viola : "La Fiorentina può rammaricarsi per aver perso un grande talento come il difensore come Gianluca Mancini, finito poi per accasarsi all’Atalanta. E’ stato davvero un peccato per la Fiorentina farsi scappare Mancini era il talento migliore della sua generazione, assieme a Pellegrini della Roma. Vedo bene anche Castrovilli che ha grandi doti. Venuti? E’ un giocatore a cui deve essere data fiducia”.