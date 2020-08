Tanti club tra i quale Juventus, Inter e Milan sono su Federico Chiesa, destinato ormai a lasciare Firenze. Dalla sua cessione dipende tutto il mercato della Fiorentina. Per non meno di 60 milioni però Commisso non lo lascia andare. La prima scelta? Domenico Berardi, da tempo pallino di Pradè e grande amico di Benassi. Lui però è molto legato al Sassuolo. Poi c’è Orsolini del Bologna. I rapporti con i rossoblù sono buoni ed il calciatore non è più nell’orbita Juve. Due nuovi nomi che spuntano sono quelli di Cengiz Under e di Kluivert. Il turco interessa particolarmente i viola ma il suo agente è Fali Ramadani. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

