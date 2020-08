Gaetano Castrovilli è uno dei big di questa Fiorentina, ha debuttato questa stagione in Serie A prendendosi a suon di prestazioni il centrocampo viola. Sul centrocampista ci sono in pressing Juventus, Inter e Roma. Il calciatore però non lascerà Firenze. La Fiorentina di Commisso gli vuole prolungare ancora il contratto fino al 2025. Pronta per lui la maglia numero dieci. Lo scrive Repubblica.

