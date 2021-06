Sky, la Fiorentina mette nel mirino un altro esterno offensivo: è Cengiz Under della Roma

C’è un nome nuovo per il ruolo di esterno offensivo della nuova Fiorentina di Gattuso: Cengiz Under. Il turco classe ’97 è prossimo al rientro a Roma dopo l’anno passato in prestito al Leicester. Stando a quanto riferito da Sky Sport, quello di Under sarebbe un altro dei giocatori richiesti da Gattuso al suo presidente Commisso per rinforzare il reparto offensivo.

