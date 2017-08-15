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ACF: Gil Dias arrivato a Firenze, adesso le visite mediche per il nuovo esterno viola

La Fiorentina ha postato uno stato su twitter, ritraendo il nuovo acquisto viola Gil Dias a Firenze, dove è appena arrivato. "E' arrivato a Firenze Gil Dias. Adesso le visite mediche per il nuovo este...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 12:37
ACF: Gil Dias arrivato a Firenze, adesso le visite mediche per il nuovo esterno viola -
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La Fiorentina ha postato uno stato su twitter, ritraendo il nuovo acquisto viola Gil Dias a Firenze, dove è appena arrivato. "E' arrivato a Firenze Gil Dias. Adesso le visite mediche per il nuovo esterno viola arrivato dal Monaco", il commento ufficiale del club di viale Manfredo Fanti.

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