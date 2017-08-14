Fiorentina vicinissima a Gil Dias, esterno classe 96 del Monaco. Arriva in prestito biennale con diritto di riscatto

Operazione in dirittura d'arrivo, esterno portoghese del Monaco. La Fiorentina piazza un nuovo acquisto in attacco

La Fiorentina è vicinissima a Gil Dias, attaccante esterno portoghese classe 1996. Confermate le indiscrezioni, operazione in dirittura d’arrivo. Ecco la formula: prestito biennale con diritto di riscatto, la stessa formula che la Fiorentina aveva pensato per Jesè del Psg che ha ormai scelto lo Stoke city. Gil Dias ieri ha debuttato con il Monaco segnando, nella scorsa stagione ha realizzato 8 reti.

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