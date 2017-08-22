Antognoni: "Gil Dias già pronto per giocare. Rizzoli sulla Var ha dato ragione a me"

Antognoni presenta Gil Dias: "Prestito biennale con diritto di riscatto. È di proprietà del Monaco che è già una garanzia

Giancarlo Antognoni ha parlato alla presentazione di Gil Dias, queste le sue parole:

"Presentiamo Gil Dias un ragazzo giovane, preso con un prestito di due anni e un diritto di riscatto. Penso che vada bene, anche alla prima partita l’ha dimostrato. Può giocare sia a destra che a sinistra in fase offensiva, è di proprietà del Monaco, dove giocano giovani importanti. Ci ricordiamo Henry, Martial e come ultimo Mbappé. Nell’ultima stagione ha giocato in Portogallo nel Rio Ave. In 39 partite ha fatto 8 gol e 7 assist. Anche a San Siro l’abbiamo visto all’opera con buoni risultati”.

Nicchi ha risposto a Pioli più che a me. Ho apprezzato le parole di Rizzoli, che mi ha dato ragione. Su quello non discuto: ho chiesto, non imposto, perché l’arbitro non fosse andato a vedere la moviola in campo nonostante l’ultima scelta stia a lui”.