Gil Dias e Bruno Gaspar, Mendes vuole per loro un futuro in Premier League

Gil Dias e Bruno Gaspar per loro il futuro potrebbe tingersi dei colori della Premier League. A disegnare questo scenario è il sito inglese sportwitness.co.uk che evidenzia come l’agente Jorge Mendes ...

Gil Dias e Bruno Gaspar per loro il futuro potrebbe tingersi dei colori della Premier League. A disegnare questo scenario è il sito inglese sportwitness.co.uk che evidenzia come l’agente Jorge Mendes abbia un solido rapporto con il Wolverhampton (attualmente in testa alla classifica di Championship) e il trasferimento dei due giocatori della Fiorentina alla fine di questa stagione sarebbe qualcosa più di un’idea.