La Fiorentina non si ferma più! Il portoghese Gil Dias fa 0-5 allo scadere...
Arriva anche il punto dello 0-5 della Fiorentina: lo mette a segno il giovane Gil Dias, abile nello sfruttare una percussione in area di Bruno Gaspar e, una volta servito, ha bucato il portiere Nicola...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 16:45
Arriva anche il punto dello 0-5 della Fiorentina: lo mette a segno il giovane Gil Dias, abile nello sfruttare una percussione in area di Bruno Gaspar e, una volta servito, ha bucato il portiere Nicolas con un piatto destro sotto le gambe. Una grande Fiorentina asfalta un Verona ancora lontano dalla migliore condizione...