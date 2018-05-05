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Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli ultimo appello: i due prestiti o si mettono in luce o se ne andranno.

Rush finale di campionato e tempo di valutazione su chi tenere o lasciare andare in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli si starebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 09:25
Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli ultimo appello: i due prestiti o si mettono in luce o se ne andranno. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gil Dias
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Rush finale di campionato e tempo di valutazione su chi tenere o lasciare andare in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli si starebbero giocando le ultime carte per l'eventuale permanenza in viola.

Il portoghese ha realizzato solo 2 reti, entrambe con il Verona, ed il suo diritto di riscatto nel 06/2019 per una cifra di 20 milioni pesano. Falcinelli invece ha messo insieme 373 minuti senza mai incidere o realizzare una rete. Se i giocatori volessero restare in questo tremendo finale di campionato devono mettersi necessariamente in luce. Discorso diverso per  Thereau che è di proprietà della Fiorentina.

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