Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli ultimo appello: i due prestiti o si mettono in luce o se ne andranno.

Rush finale di campionato e tempo di valutazione su chi tenere o lasciare andare in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli si starebb...

Rush finale di campionato e tempo di valutazione su chi tenere o lasciare andare in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli si starebbero giocando le ultime carte per l'eventuale permanenza in viola.

Il portoghese ha realizzato solo 2 reti, entrambe con il Verona, ed il suo diritto di riscatto nel 06/2019 per una cifra di 20 milioni pesano. Falcinelli invece ha messo insieme 373 minuti senza mai incidere o realizzare una rete. Se i giocatori volessero restare in questo tremendo finale di campionato devono mettersi necessariamente in luce. Discorso diverso per Thereau che è di proprietà della Fiorentina.