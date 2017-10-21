Eysseric e Gil Dias non al top, Saponara out: le scelte sulla trequarti sono obbligate

Eysseric non è ancora al top, Gil Dias ancora infortunato: scelte obbligate per Pioli sulla trequarti.Il portoghese sta stringendo i tempi per recuperare prima possibile dall’infortunio patito in nazi...

Eysseric non è ancora al top, Gil Dias ancora infortunato: scelte obbligate per Pioli sulla trequarti.

Il portoghese sta stringendo i tempi per recuperare prima possibile dall’infortunio patito in nazionale (frattura deli mignolo). Ma negli ultimi allenamenti l’esterno offensivo ha forzato, senza accusare particolari fastidi e potrebbe andare almeno in panchina a Benevento.

Il francese ex Nizza ha recuperato la problema alla caviglia, ma la lunga sosta gli ha fatto perdere la condizione e di lavoro da fare ce n’è ancora parecchio. Gli spiccioli di gara (10 minuti tondi) contro l’Udinese hanno messo in risalto un ritardo di condizione evidente. Recuperarlo, però, è fondamentale per avere più alternative.

Fonte: La Nazione