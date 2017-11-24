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Corriere dello Sport: Gil Dias vuole restare a Firenze, ma per il riscatto servono 20 milioni

Cancellare la prestazione tutt’altro che brillante di Ferrara contro la Spal per tornare il funambolo della fascia visto contro il Verona e un po’ anche contro la Roma. Gil Dias vuole convincere una v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2017 12:16
Corriere dello Sport: Gil Dias vuole restare a Firenze, ma per il riscatto servono 20 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Cancellare la prestazione tutt’altro che brillante di Ferrara contro la Spal per tornare il funambolo della fascia visto contro il Verona e un po’ anche contro la Roma. Gil Dias vuole convincere una volta per tutte Pioli e Corvino delle sue potenzialità, magari per provare anche ad anticipare i tempi del riscatto del proprio contratto. Arrivato in prestito biennale dal Monaco con un diritto di riscatto altissimo (operazione dal costo complessivo di 20 milioni di euro), il portoghese è pronto all’esame più importante. Vuole dimostrare di poter fare parte del gruppo del futuro, quello che dovrà dare l’assalto all’Europa e provare a riportare una Coppa a Firenze.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio

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