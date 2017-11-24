Corriere dello Sport: Gil Dias vuole restare a Firenze, ma per il riscatto servono 20 milioni

Cancellare la prestazione tutt’altro che brillante di Ferrara contro la Spal per tornare il funambolo della fascia visto contro il Verona e un po’ anche contro la Roma. Gil Dias vuole convincere una v...

Cancellare la prestazione tutt’altro che brillante di Ferrara contro la Spal per tornare il funambolo della fascia visto contro il Verona e un po’ anche contro la Roma. Gil Dias vuole convincere una volta per tutte Pioli e Corvino delle sue potenzialità, magari per provare anche ad anticipare i tempi del riscatto del proprio contratto. Arrivato in prestito biennale dal Monaco con un diritto di riscatto altissimo (operazione dal costo complessivo di 20 milioni di euro), il portoghese è pronto all’esame più importante. Vuole dimostrare di poter fare parte del gruppo del futuro, quello che dovrà dare l’assalto all’Europa e provare a riportare una Coppa a Firenze.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio