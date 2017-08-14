Gil Dias, ci siamo: Fiorentina e Monaco si stanno scambiando i documenti, a Firenze già domani?
Gil Dias alla Fiorentina, è praticamente fatta. Come riporta Sportitalia, infatti, Fiorentina e Monaco si stanno scambiando in questi istanti i documenti per il trasferimento del giocatore i viola, co...
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 22:08
Gil Dias alla Fiorentina, è praticamente fatta. Come riporta Sportitalia, infatti, Fiorentina e Monaco si stanno scambiando in questi istanti i documenti per il trasferimento del giocatore i viola, con la formula del prestito biennale. La Fiorentina lo vorrebbe a Firenze già per la giornata di domani, per metterlo subito a disposizione di Pioli.