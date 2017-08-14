Gil Dias, ci siamo: Fiorentina e Monaco si stanno scambiando i documenti, a Firenze già domani?

Gil Dias alla Fiorentina, è praticamente fatta. Come riporta Sportitalia, infatti, Fiorentina e Monaco si stanno scambiando in questi istanti i documenti per il trasferimento del giocatore i viola, co...

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2017 22:08

Condividi