Labaro Viola

Gil Dias, ci siamo: Fiorentina e Monaco si stanno scambiando i documenti, a Firenze già domani?

Gil Dias alla Fiorentina, è praticamente fatta. Come riporta Sportitalia, infatti, Fiorentina e Monaco si stanno scambiando in questi istanti i documenti per il trasferimento del giocatore i viola, co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 22:08
Gil Dias, ci siamo: Fiorentina e Monaco si stanno scambiando i documenti, a Firenze già domani? -
Calciomercato
Firenze
Monaco
Gil Dias
Condividi

Gil Dias alla Fiorentina, è praticamente fatta. Come riporta Sportitalia, infatti, Fiorentina e Monaco si stanno scambiando in questi istanti i documenti per il trasferimento del giocatore i viola, con la formula del prestito biennale. La Fiorentina lo vorrebbe a Firenze già per la giornata di domani, per metterlo subito a disposizione di Pioli.

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok