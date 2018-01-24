Eysseric e Babacar di nuovo bocciati da Pioli: si riapre il cast per l'attacco, con Gil Dias...

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla della possibile formazione della Fiorentina domenica contro il Verona. Tornano Astori e Veretout mentre Thereau dovrebbe essere ancora assente nonostante...

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla della possibile formazione della Fiorentina domenica contro il Verona. Tornano Astori e Veretout mentre Thereau dovrebbe essere ancora assente nonostante i segnali positivi arrivati ieri in allenamento. Salvo recuperi lampo, dunque, si apre la corsa ad un posto in attacco insieme a Chiesa e Simeone (con Babacar di nuovo in panchina). Eysseric non è andato bene e allora torna a sperare in una maglia da titolare Gil Dias che è il favorito in caso di 4-3-3 puro. Se viceversa dovesse essere un 4-3-3 “ibrido” che prevede la figura del trequartista adattato ad attaccante aggiunto, entra in scena anche Saponara.