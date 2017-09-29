Brovarone: ''Gil Dias trequartista, Pioli è l'ultimo dei problemi. Cholito...''

Bernardo Brovarone ha parlato di viola, nel pomeriggio, ai microfoni di Radio Bruno: "Non bisogna avere fretta, vorremmo tutti vedere la viola lassù, ma non è possibile. Certe cose questa squadra non...

Bernardo Brovarone ha parlato di viola, nel pomeriggio, ai microfoni di Radio Bruno: "Non bisogna avere fretta, vorremmo tutti vedere la viola lassù, ma non è possibile. Certe cose questa squadra non le può più fare. Cambiamenti? Vorrei vedere Gil Dias trequartista. E poi Babacar una volta dal primo minuto, per capire se la mancanza di gol di Simeone dipende da lui o dalla squadra. Pioli? Lasciatelo lavorare, è l'ultimo dei problemi".