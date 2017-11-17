Dal centro sportivo, Badelj, Laurini e Thereau non ce la fanno. Giocano Bruno Gaspar e Gil Dias
Secondo quanto riportato da Radio Bruno non arrivano buone notizie dagli infortunati di casa Fiorentina. Infatti Laurini e Thereau si allenano ancora a parte e quindi è davvero difficile vederli dal p...
Secondo quanto riportato da Radio Bruno non arrivano buone notizie dagli infortunati di casa Fiorentina. Infatti Laurini e Thereau si allenano ancora a parte e quindi è davvero difficile vederli dal primo minuto domenica contro la Spal. Stesso discorso per Badelj, il quale le condizioni sono sicuramente più gravi e la sua presenza a Ferrara non ci dovrebbe essere nemmeno in panchina. Al posto di Laurini si scalda Bruno Gaspar mentre in avanti al posto dell'attaccante francese dovrebbe giocare Gil Dias come visto contro la Roma al Franchi.