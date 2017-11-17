Dal centro sportivo, Badelj, Laurini e Thereau non ce la fanno. Giocano Bruno Gaspar e Gil Dias

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non arrivano buone notizie dagli infortunati di casa Fiorentina. Infatti Laurini e Thereau si allenano ancora a parte e quindi è davvero difficile vederli dal p...

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2017 20:58

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