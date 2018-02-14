Verso l'Atalanta: Thereau può riprendersi la maglia da titolare nel terzetto offensivo ai danni di Gil Dias
Il Corriere fiorentino in edicola oggi si sofferma sulla prossima sfida all'Atalanta. In particolare, il focus è sull'attacco, con Cyril Thereau che dopo essere stato fuori dal 1' contro la Juventus p...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2018 10:58
Il Corriere fiorentino in edicola oggi si sofferma sulla prossima sfida all'Atalanta. In particolare, il focus è sull'attacco, con Cyril Thereau che dopo essere stato fuori dal 1' contro la Juventus potrebbe tornare a vestire la maglia da titolare. Il francese risulta in crescita di condizione fisica e, complice la sua affidabilità, potrebbe occupar nuovamente lo slot libero accanto a Simeone e Chiesa, con buona pace di Gil Dias, autore comunque di una buona prova venerdì scorso.